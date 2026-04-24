Запеченные оливки с перцем и фетаксой — закуска, ради которой гости выстраиваются в очередь

Гости уже звонят в домофон, а в холодильнике — перец, оливки и сыр? Не паникуйте. Все в форму, в духовку, а сами режете хлеб. Через полчаса на столе горячая ароматная закуска.

Что понадобится

2 болгарских перца, оливки/маслины без косточек, сыр фетакса в рассоле, оливковое масло, петрушка, кинза, багет или чиабатта.

Как я готовлю

Перцы выкладываю в форму. Оливки сливаю, при необходимости промываю. Фетаксу обсушиваю от рассола. Все в форму, сбрызгиваю оливковым маслом. Запекаю при 200 °C около 30 минут.

Хлеб нарезаю, подсушиваю в духовке или на сковороде до золотистой корочки.

С запеченных перцев снимаю кожуру, нарезаю мякоть. Смешиваю с оливками и сыром. Выкладываю на хлеб, посыпаю рубленой зеленью.

