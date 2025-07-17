Двухцветное чудо! Необычная запеканка — хит моей кухни за 20 минут!

Творожно-шпинатная запеканка — нежный дуэт вкуса и пользы! Эта воздушная запеканка с изящными мраморными разводами станет настоящей звездой вашего чаепития. Сочетание нежного творога и свежего шпината создает неповторимую гармонию вкуса, а двухцветный эффект делает блюдо по-настоящему праздничным.

Начнем с подготовки шпината: 200 г свежего шпината промываем, обсушиваем и измельчаем в блендере до состояния пюре. В отдельной емкости смешиваем 700 г творога, 100 г сгущенного молока, 200 г греческого йогурта и 3 яйца до однородной массы. Добавляем 100 г манной крупы и тщательно перемешиваем.

Теперь разделяем творожную массу на две равные части. В одну часть вмешиваем шпинатное пюре — получаем красивую зеленую массу. В форму для запекания, смазанную маслом, выкладываем творожные массы поочередно, создавая мраморный рисунок при помощи ложки.

Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут до золотистой корочки. Даем запеканке немного остыть в форме — так она лучше сохранит свою нежную текстуру.

Подаем теплой или охлажденной, украсив свежими ягодами или мятными листочками. Эта запеканка хороша и как десерт, и как полезный завтрак — легкая, питательная и удивительно красивая!

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