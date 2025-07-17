Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 июля 2025 в 11:38

Двухцветное чудо! Необычная запеканка — хит моей кухни за 20 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожно-шпинатная запеканка — нежный дуэт вкуса и пользы! Эта воздушная запеканка с изящными мраморными разводами станет настоящей звездой вашего чаепития. Сочетание нежного творога и свежего шпината создает неповторимую гармонию вкуса, а двухцветный эффект делает блюдо по-настоящему праздничным.

Начнем с подготовки шпината: 200 г свежего шпината промываем, обсушиваем и измельчаем в блендере до состояния пюре. В отдельной емкости смешиваем 700 г творога, 100 г сгущенного молока, 200 г греческого йогурта и 3 яйца до однородной массы. Добавляем 100 г манной крупы и тщательно перемешиваем.

Теперь разделяем творожную массу на две равные части. В одну часть вмешиваем шпинатное пюре — получаем красивую зеленую массу. В форму для запекания, смазанную маслом, выкладываем творожные массы поочередно, создавая мраморный рисунок при помощи ложки.

Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке около 40 минут до золотистой корочки. Даем запеканке немного остыть в форме — так она лучше сохранит свою нежную текстуру.

Подаем теплой или охлажденной, украсив свежими ягодами или мятными листочками. Эта запеканка хороша и как десерт, и как полезный завтрак — легкая, питательная и удивительно красивая!

Ранее сообщалось, как приготовить плюшки-ватрушки с творогом и яблоком! Обалденная вкуснятина на завтрак!

запеканки
рецепты
творог
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо количество тел солдат ВСУ, которое Путин обещал передать Киеву
Стало известно, чем обернется для Украины срыв сделки об ископаемых с США
Над Ленобластью сбили два беспилотника
«Общение с ним — сказка»: худрук столичного театра сатиры о Митте
Трамп изменил позицию по капитуляции России
В США признали, что ультиматум Трампа не напугал Россию
В Москве началась церемония прощания с великим режиссером
В РСТ ответили на слухи об угрозах российским туристам в египетском отеле
В Москве дебютирует международный фестиваль воздушной гимнастики «Трапеция»
В Роскачестве предупредили, чем грозит невыплата рассрочки на маркетплейсах
Стало известно о создании ОПГ при Минобороны
Генерал предупредил о провокации Киева с подрывом 550 тонн аммиака
«Не наказание»: депутат о лишении гражданства за уклонение от армии
Наступление ВС РФ на Днепр 17 июля: лютые проблемы ВСУ, конец Покровска
Российские солдаты нашли необычное применение дрону-камикадзе на фронте
Депутаты озаботились непонятным почерком врачей
На Украине заявили о превосходстве российских ракет над ЗРК Patriot
В ГД раскрыли масштаб уничтожения техники ВСУ дронами
Попавших в западню коров в России сняли на видео
Почему не работает YouTube 17 июля: замедление, «охота» на зрителей с VPN
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.