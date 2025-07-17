Духовка сделала все сама: ленивая запеканка-шедевр с грибами за 20 минут!

Духовка сделала все сама: ленивая запеканка-шедевр с грибами за 20 минут!

Картофельная запеканка с грибами — уютное блюдо с душой! Эта ароматная запеканка с хрустящей корочкой и нежной начинкой — настоящее спасение для сытного семейного ужина. Сочетание картофеля, грибов и овощей создает гармоничный вкус, который напоминает о домашних традициях, но при этом выглядит по-современному аппетитно.

Начинаем с подготовки ингредиентов: 6 картофелин чистим и нарезаем тонкими кружочками. 400 г грибов (шампиньоны или любые лесные) режем пластинками, 1 луковицу — полукольцами, 1 болгарский перец — соломкой. На разогретой сковороде обжариваем лук до прозрачности, добавляем грибы и перец, тушим 7–10 минут. Вливаем 1 ст. л. соевого соуса и 2 ст. л. томатного — это придаст начинке пикантность.

В форму для запекания выкладываем слоями: половину картофеля, грибную начинку, оставшийся картофель. Солим, перчим по вкусу, можно добавить щепотку прованских трав для аромата. Накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 °C духовку на 40 минут, затем снимаем фольгу и запекаем еще 15 минут для румяной корочки.

Подаем горячей, украсив зеленью. Сметана или домашний йогурт подчеркнут нежность блюда. Эта запеканка хороша и на следующий день — просто разогрейте в духовке!

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