Творог и орехи превращаются в шедевр — этот десерт готовлю каждую неделю

Творог и орехи превращаются в шедевр — этот десерт готовлю каждую неделю

Творожно-ореховый щербет — это удивительное блюдо, которое впечатлит даже искушенных сладкоежек. Обычный творог в сочетании с карамелизованным сахаром и орехами превращается в изысканное лакомство. Такой десерт можно приготовить заранее — он отлично хранится в холодильнике несколько дней.

Ингредиенты:

творог 5–9% — 300 г;

сливочное масло — 30 г;

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

грецкие орехи — 50 г;

арахис — 20 г.

Приготовление:

Творог обжарьте на сухой сковороде 10 минут. Добавьте масло, затем сахар, жарьте до карамелизации. Смешайте с измельченными орехами. Утрамбуйте в форму, запекайте 15 минут при 180 °C. Охладите, нарежьте кубиками.

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