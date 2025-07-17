Творог и орехи превращаются в шедевр — этот десерт готовлю каждую неделю

Творожно-ореховый щербет — это удивительное блюдо, которое впечатлит даже искушенных сладкоежек. Обычный творог в сочетании с карамелизованным сахаром и орехами превращается в изысканное лакомство. Такой десерт можно приготовить заранее — он отлично хранится в холодильнике несколько дней.
Ингредиенты:
- творог 5–9% — 300 г;
- сливочное масло — 30 г;
- сахар — 150 г;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- грецкие орехи — 50 г;
- арахис — 20 г.
Приготовление:
- Творог обжарьте на сухой сковороде 10 минут.
- Добавьте масло, затем сахар, жарьте до карамелизации.
- Смешайте с измельченными орехами.
- Утрамбуйте в форму, запекайте 15 минут при 180 °C.
- Охладите, нарежьте кубиками.
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