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17 июля 2025 в 17:52

Творог и орехи превращаются в шедевр — этот десерт готовлю каждую неделю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожно-ореховый щербет — это удивительное блюдо, которое впечатлит даже искушенных сладкоежек. Обычный творог в сочетании с карамелизованным сахаром и орехами превращается в изысканное лакомство. Такой десерт можно приготовить заранее — он отлично хранится в холодильнике несколько дней.

Ингредиенты:

  • творог 5–9% — 300 г;
  • сливочное масло — 30 г;
  • сахар — 150 г;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • грецкие орехи — 50 г;
  • арахис — 20 г.

Приготовление:

  1. Творог обжарьте на сухой сковороде 10 минут.
  2. Добавьте масло, затем сахар, жарьте до карамелизации.
  3. Смешайте с измельченными орехами.
  4. Утрамбуйте в форму, запекайте 15 минут при 180 °C.
  5. Охладите, нарежьте кубиками.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

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орехи
творог
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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