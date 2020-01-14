https://static.news.ru/photo/b66accc2-3772-11ea-8f49-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин в ходе расследования убийства начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

По словам информированного источника, задержанные являются жителями республики. Они могут быть причастны к преступлению.

Он добавил, что в настоящее время правоохранительные органы выясняют роль задержанных в данном деле, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что Следственный комитет установил мотив убийства начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии. Им стала его служебная деятельность. По словам зампредседателя СК РФ Игоря Краснова, данных о том, что Эльджаркиев мог быть убит из мести или на религиозной почве, нет.

В январе 2019-го было совершено первое покушение на Эльджаркиева, когда он с коллегами возвращался в Ингушетию после рабочей поездки в Чечню. Преступники догнали Mercedes силовика на трассе и открыли по нему огонь. Ибрагим Эльджаркиев чудом не пострадал, а коллеги были госпитализированы, двое из них позже скончались. По данным СМИ, с тех пор майор находился под госзащитой в родной республике, но в Москве, вероятно, ей пренебрёг и был убит. Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября 2019 года.