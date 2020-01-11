https://static.news.ru/photo/d5b46d72-3565-11ea-a03a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ установил мотив убийства начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Им стала его служебная деятельность.

По словам зампредседателя СК РФ Игоря Краснова, данных о том, что Эльджаркиев мог быть убит из мести или на религиозной почве, нет. Следствие установило, что к покушению на Эльджаркиева в Ингушетии и его убийству в Москве причастен Хасан Полонкоев и другие лица.

Мотивом преступления явилась профессиональная деятельность Эльджаркиева, — передаёт « Коммерсант » слова Краснова.

В январе 2019-го было совершено первое покушение на Эльджаркиева, когда он с коллегами возвращался в Ингушетию после рабочей поездки в Чечню. Преступники догнали Mercedes силовика на трассе и открыли по нему огонь. Ибрагим Эльджаркиев чудом не пострадал, а коллеги были госпитализированы, двое из них позже скончались. По данным СМИ, с тех пор майор находился под госзащитой в родной республике, но в Москве, вероятно, ей пренебрёг и был убит. Ибрагим Эльджаркиев и его брат были застрелены 2 ноября 2019 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта дела о покушении на руководителя Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии.