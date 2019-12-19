Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта дела о покушении на руководителя Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии. Ибрагим Эльджаркиев вместо со своим братом был застрелен в столице.
Под арест попал некий Хадриев Б. А., за решёткой он будет оставаться до 18 февраля 2020 года,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Алихану Оздоеву, который является 11-м подозреваемым по делу об убийстве главы Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен