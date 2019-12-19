https://static.news.ru/photo/d059e9ce-22a0-11ea-bdef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Басманный суд Москвы арестовал 12-го фигуранта дела о покушении на руководителя Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии. Ибрагим Эльджаркиев вместо со своим братом был застрелен в столице.

Под арест попал некий Хадриев Б. А., за решёткой он будет оставаться до 18 февраля 2020 года, сообщает ТАСС. Ему предъявлено обвинение за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконное ношение оружие.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Алихану Оздоеву, который является 11-м подозреваемым по делу об убийстве главы Центра противодействия экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.