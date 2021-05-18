Двоих пострадавших в Казани детей выписали из больницы

https://static.news.ru/photo/5baf9932-b7d4-11eb-9fa4-96000091f725_660.jpg Фото: Детская Республиканская Клиническая Больница г. Казань/Центр Ихсан/facebook.com

Двоих школьников, пострадавших в результате стрельбы в казанской гимназии № 175, выписали из больницы. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Речь идёт о мальчиках 2012-го и 2013 года рождения. Они проходили лечение в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ). При выписке медики оценили их состояние как удовлетворительное.

В ведомстве отметили, что в настоящее время в стационаре медучреждения находятся ещё 13 пострадавших детей. Их состояние стабильное.

Кроме того, в ДРКБ обратились ещё двое учащихся гимназии. Врачи осмотрели их и пришли к выводу, что госпитализация не требуется. Детей отпустили домой в день обращения.

Нападение на гимназию № 175 в Казани произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли семеро школьников и двое педагогов, ещё 24 человека получили ранения.

Ранее сообщалось, что московские врачи прооперировали одного из пострадавших в результате стрельбы в Казани детей. Им потребовалось пять часов, чтобы удалить из тела школьника дробь, застрявшую в области шеи и позвоночника. Состояние ребёнка после операции оценивалось как стабильно тяжёлое.