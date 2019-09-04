https://static.news.ru/photo/611d0a6e-cf0d-11e9-84a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Две трети жителей РФ знают о протестных акция против недопуска оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму. Почти все они не верят в причастность Запада к этим митингам.

Об этом говорят результаты опроса, проведённого « Левада-центром ». 45% опрошенных россиян уверены в том, что чиновники боятся конкуренции со стороны оппозиционеров. По мнению 30% респондентов, независимые кандидаты сами виноваты в том, что не смогли набрать нужное количество подписей.

Только 26% опрошенных верят во вмешательство в ситуацию Запада. 32% говорят о том, что такие слухи — попытка представить участников акций в невыгодном свете. Еще 26% уверены, что вмешательство вряд ли могло бы на что-то повлиять.

23% респондентов относятся к прошедшим митингам положительно, 25% — отрицательно. 45% заявили о своём равнодушном отношении к акциям протеста. 41% опрошенных считает необоснованным применение полицейскими силы в ходе задержаний. Одобрили действия силовиков 32%.

Ранее News.ru писал о том, что прокурор просит суд приговорить участника акции протеста 27 июля в Москве Евгения Коваленко к пяти годам колонии.