Две трети жителей РФ знают о протестных акция против недопуска оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму. Почти все они не верят в причастность Запада к этим митингам.
Об этом говорят результаты опроса, проведённого «
Только 26% опрошенных верят во вмешательство в ситуацию Запада. 32% говорят о том, что такие слухи — попытка представить участников акций в невыгодном свете. Еще 26% уверены, что вмешательство вряд ли могло бы на что-то повлиять.
23% респондентов относятся к прошедшим митингам положительно, 25% — отрицательно. 45% заявили о своём равнодушном отношении к акциям протеста. 41% опрошенных считает необоснованным применение полицейскими силы в ходе задержаний. Одобрили действия силовиков 32%.
Ранее News.ru писал о том, что прокурор просит суд приговорить участника акции протеста 27 июля в Москве Евгения Коваленко к пяти годам колонии.