Два яйца, горстка сыра и кабачок — готовлю эту намазку на поджаристый хлеб: просто и очень удачно

Эта намазка у меня всегда уходит первой. Готовится быстро, продукты самые обычные, а вкус получается насыщенный и очень домашний. Жареные кабачки дают мягкость, яйца и сыр — сытность, а чеснок и укроп добавляют ту самую пикантную нотку. Отличный вариант и для завтрака, и для лёгкого перекуса.

Ингредиенты: яйца варёные — 2 шт., твёрдый сыр — 100 г, кабачок — 1 небольшой (около 150 г), чеснок — 1–2 зубчика, помидоры — 2 шт., майонез — 2–3 ст. л., укроп — по вкусу, соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, растительное масло — для жарки, хлеб или багет — для подачи

Приготовление: кабачок нарежьте тонкими кружочками или полукружьями, слегка посолите и обжарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки. Переложите на тарелку и дайте полностью остыть. Яйца и сыр натрите на крупной тёрке. Чеснок пропустите через пресс, укроп мелко нарежьте. В миске соедините яйца, сыр, чеснок, укроп и майонез, хорошо перемешайте. Добавьте остывшие нарезанные жареные кабачки, аккуратно вмешайте, при необходимости подсолите и поперчите. Намажьте массу щедрым слоем на ломтики хлеба или багета, сверху выложите кружочки свежих помидоров и подавайте сразу.

