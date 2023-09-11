«Два пункта ипотеки снимем»: Мутко выступил с предложением по покупке жилья Мутко предложил снижать проценты по ипотеке при покупке больших квартир

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Мутко

Россияне должны получать более выгодные условия по ипотечному кредитованию при покупке квартир с большой площадью, заявил гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко. По его словам, которые приводит РИА Новости, иногда люди просто вынуждены покупать однокомнатные квартиры, которые не подходят для семей с детьми. Чтобы исправить ситуацию, Мутко предложил снизить на два процентных пункта ставку по ипотеке при покупке крупногабаритного жилья.

Предлагал и предлагаю сейчас — надо стимулировать большие квартиры. Человек хочет купить большую квартиру — давайте два пункта ипотеки снимем. И застройщику будет выгодно, и всем, — рассказал Мутко.

Ранее эксперты сравнили, выгодно ли приобретать квартиру в ипотеку по сравнению с арендой жилья. По их мнению, проживание в съемной квартире может быть значительно более экономным вариантом, если льготная ипотека стала менее доступной. Так, если приобрести квартиру в московском Царицыно за восемь млн при средней рыночной ставке 11,5%, ежемесячный взнос может превысить 67 тысяч рублей. При этом аренда аналогичной квартиры в этом же районе сейчас обходится в 32 тысячи рублей. По их словам, размер ежемесячного платежа по ипотеке и стоимость аренды сопоставимы лишь в случаях, когда у заемщика есть хороший первоначальный взнос, а сумма кредита относительно невелика.