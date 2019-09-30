https://static.news.ru/photo/0cdd17ee-e3b9-11e9-91b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: derbent.ru

30 пар, представляющих 16 основных национальностей Дагестана, одновременно заключили брак в Дербенте. Гостями массового свадебного торжества стали 10 тысяч человек. Таким образом, мероприятие войдёт в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и как церемония с самым большим количеством гостей.

Как сообщает местное издание «Дербентские новости» , самой молодой парой стали Айдынбек Айдынбеков и Камила Гезалова — им обоим 19 лет. В то же время Гаджимурад и Айша Курбановы являются супругами уже 60 лет, однако они решили отметить «бриллиантовый» юбилей свадьбы, представ в качестве жениха и невесты на торжестве в Дербенте.

Мероприятие организовал по своей инициативе глава городского округа «город Дербент» Хизри Абакаров. Он заявил, что массовая свадьба является новым этапом в развитии города и поблагодарил главу Дагестана Владимира Васильева и сенатора Сулеймана Керимова.

Ранее News.ru писал об австралийском свадебном фотографе, который бурно отреагировал на гостей свадьбы, мешавших торжеству своими смартфонами. Томас Стюарт призвал всех посетителей подобных мероприятий «выпустить телефон с камерой из рук и разделить с молодожёнами счастливый момент их жизни».