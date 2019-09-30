30 пар, представляющих 16 основных национальностей Дагестана, одновременно заключили брак в Дербенте. Гостями массового свадебного торжества стали 10 тысяч человек. Таким образом, мероприятие войдёт в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и как церемония с самым большим количеством гостей.
Как сообщает местное издание
Мероприятие организовал по своей инициативе глава городского округа «город Дербент» Хизри Абакаров. Он заявил, что массовая свадьба является новым этапом в развитии города и поблагодарил главу Дагестана Владимира Васильева и сенатора Сулеймана Керимова.
Ранее News.ru писал об австралийском свадебном фотографе, который бурно отреагировал на гостей свадьбы, мешавших торжеству своими смартфонами. Томас Стюарт призвал всех посетителей подобных мероприятий «выпустить телефон с камерой из рук и разделить с молодожёнами счастливый момент их жизни».