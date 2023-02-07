Два издания «Новой газеты» окончательно лишились лицензий Суд в Москве окончательно лишил лицензий «Новую газету» и «Новую рассказ-газету»

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Басманный суд Москвы окончательно аннулировал лицензии «Новой газеты» и журнала «Новая рассказ-газета», об этом сообщается в Telegram-канале флагманского издания. Поводом для отзыва лицензии у «Новой газеты» стала несвоевременная передача Роскомнадзору обновленного устава издания. Апелляция по делу о «Новой рассказ-газете» также была отклонена. Причиной для этого стал тот факт, что журнал не издавался более года.

По словам журналистов, на рассмотрение каждой жалобы Мосгорсуд потратил не более пяти минут. Им отказали в съемке в здании суда еще до заседания, поскольку «их статус как СМИ не определен».

Суд обслуживает горстку людей, которые оставляют народ наедине с пропагандой, — заявил после оглашения приговора главред издания, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов.

В сентябре 2022 года Верховный суд России по иску Роскомнадзора отозвал у «Новой газеты» лицензию электронного СМИ. Основанием для иска стало упоминание изданием в своих материалах двух организаций без маркировки, что они являются иностранными агентами. Муратов объяснил, что первое нарушение было формальным, носило технический и неумышленный характер и после предупреждения ошибку исправили. Во втором случае маркировку не указали, так как на тот момент суд исключил организацию из списка иностранных агентов.

До этого Басманный суд Москвы аннулировал свидетельство о регистрации «Новой рассказ-газеты». По данным издания, претензии суда сводились к тому, что газета не издавалась больше года, хотя ее сотрудники предоставили номера, выпущенные этим летом.

Также суд лишил свидетельства о регистрации СМИ печатное издание «Новой газеты». Поводом для этого стал иск Роскомнадзора: по его данным, «Новая газета» не предоставила в срок устав редакции. Муратов назвал решение суда политическим и незаконным, добавив, что оно будет обжаловано.