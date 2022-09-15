Суд отозвал у «Новой газеты» лицензию электронного СМИ

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Табличка на фасаде здания, в котором находится редакция «Новой газеты»

Верховный суд России по иску Роскомнадзора отозвал у «Новой газеты» лицензию электронного СМИ, сообщает корреспондент РИА Новости из зада суда. Основанием для иска стало упоминание изданием в своих материалах двух организаций без маркировки того, что они являются иностранными агентами.

Суд постановил: иск удовлетворить — прекратить деятельность СМИ, — огласил решение судья.

Главный редактор «Новой газеты» и нобелевский лауреат Дмитрий Муратов в суде рассказал о 30-летней истории газеты и предложил ограничиться штрафом. По его словам, решение суда прекратить работу сайта «лишит людей рабочих мест, а читателей — права на информацию».

Он объяснил, что первое нарушение было формальным, носило технический и неумышленный характер, после предупреждения ошибку исправили. Во втором случае маркировку не указали, так как на тот момент суд исключил организацию из списка иностранных агентов.

Ранее Басманный суд Москвы аннулировал свидетельство о регистрации «Новой рассказ-газеты». По данным издания, претензии суда сводились к тому, что газета не издавалась больше года, хотя ее сотрудники предоставили номера, выпущенные этим летом.

Также суд лишил свидетельства о регистрации СМИ печатное издание «Новой газеты». Поводом для этого стал иск Роскомнадзора: по его данным, «Новая газета» не предоставила в срок устав редакции. Главный редактор издания, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов назвал решение суда политическим и незаконным, добавив, что оно будет обжаловано.