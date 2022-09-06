Проект «Новой газеты» лишился свидетельства о регистрации Басманный суд Москвы аннулировал свидетельство о регистрации «Новой рассказ-газеты»

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Басманный суд Москвы аннулировал свидетельство о регистрации «Новой рассказ-газеты», сообщает «Новая газета» в своем Telegram-канале. По данным издания, претензии суда сводились к тому. что газета не издавалась больше года, хотя ее сотрудники предоставили номера, выпущенные этим летом.

Первый номер вышел 15 июля, а истец обратился 22 числа. РКН был уведомлен еще 1 июня, что в июле планируется выход «Новой рассказ-газеты». После выхода номера, основания для удовлетворения иска исчезли, — заявил представитель «Новой газеты» в здании суда.

Он подчеркнул, что оснований для отмены регистрации у суда нет. Тем не менее судья не принял во внимание эти факты, а сотрудник Роскомнадзора продолжил указывать на то, что газета долгое время не выходила в свет.

Накануне Басманный районный суд города Москвы лишил печатное издание «Новой газеты» свидетельства о регистрации СМИ. Поводом для этого стал иск Роскомнадзора: по его данным, «Новая газета» не предоставила в срок устав редакции. Главный редактор издания, нобелевский лауреат Дмитрий Муратов назвал решение суда политическим и незаконным, добавив, что оно будет обжаловано.