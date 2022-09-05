Басманный суд Москвы аннулировал лицензию СМИ «Новой газеты»

Басманный суд Москвы лишил «Новую газету» свидетельства о регистрации СМИ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Поводом для этого стал иск Роскомнадзора. Главный редактор издания Дмитрий Муратов назвал это решение политическим и незаконным, добавив, что оно будет обжаловано.

Признать недействительной регистрацию «Новой газеты», — огласила решение судья Ольга Липкина.

Ранее в редакции «Новой газеты» рассказали, что 27 июля получили определение Верховного суда. В нем говорится, что Роскомнадзор обратился с иском о признании недействительным свидетельства о регистрации электронного средства массовой информации «Новая газета» и потребовал аннулировать лицензию СМИ для сайта, поскольку «Новая газета» уже получала два предупреждения из-за отсутствия маркировок НКО-иностранных агентов, чьи имена или названия появлялись в материалах. После этого «Новая газета» решила приостановить выход печатной версии и обновление сайта «до окончания специальной операции».