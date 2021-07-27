Два иностранца задержаны за экстремистские надписи на одежде

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В 10 регионах России существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций из-за обильных ливней с градом и шквалистым ветром. Об этом сообщается на сайте МЧС.

Речь идёт об Амурской и Кемеровской областях, Ставропольском крае, а также Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечне, Тыве и Хакасии. В ведомстве предупредили, что из-за непогоды в этих регионах возможны...