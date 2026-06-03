Думал, знаю все о стейках, пока не попробовал это масло ковбоя

Думал, знаю все о стейках, пока не попробовал это масло ковбоя

Масло ковбоя — это не просто соус к мясу. Оно делает любой стейк божественным, а готовится до безобразия просто.

Ингредиенты

Сливочное масло — 200 г, чеснок — 3 зубчика, петрушка — 30 г, укроп — 20 г, горчица — 1 ст. л., лимонный сок — 1 ст. л., вустерский соус — 1 ч. л., паприка — 1 ч. л., хлопья чили — 0,5 ч. л.

Как готовлю

Сначала достаю масло за час, чтобы стало мягким, — это главное. Чеснок пропускаю через пресс, зелень мелко рублю ножом.

Смешиваю все в миске: масло, чеснок, петрушку, укроп, горчицу, лимонный сок, вустерский соус, паприку и чили. Солю, перчу и вымешиваю до однородности. Готово — убираю в холодильник.

Когда мясо на мангале, просто кладу ложку масла на горячий стейк, оно тает и обволакивает мясо жирностью, кислотой и дымком.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня удивило, как просто и быстро все получилось: масло комнатной температуры, измельченная петрушка с укропом, ложка горчицы — и готово. На вид — аппетитная маслянистая масса с яркими зелеными точками. Когда положил кусочек на горячий шашлык, он мгновенно растекся, пропитав мясо чесночным ароматом.