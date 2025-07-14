Духовку в жару не включаю — готовлю вкуснющий «Муравейник» без выпечки

Этот «Муравейник» без выпечки — простой и вкусный десерт, который напомнит вам детство. Хрустящее печенье, нежная вареная сгущенка и хрустящий миндаль создают идеальную текстуру, а готовится все без духовки — быстро и без лишних хлопот.
Ингредиенты:
- печенье — 200 г;
- вареная сгущенка — 300 г;
- миндаль — 50 г;
- кондитерская посыпка — 5 г.
Приготовление:
- Печенье измельчите в крошку (можно оставить небольшие кусочки для текстуры).
- Миндаль слегка обжарьте на сухой сковороде и порубите.
- Смешайте печенье с вареной сгущенкой до однородности.
- Сформируйте горку («муравейник»), посыпьте миндалем и кондитерской посыпкой.
- Уберите в холодильник на 1–2 часа для застывания.
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