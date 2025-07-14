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14 июля 2025 в 14:59

Духовку в жару не включаю — готовлю вкуснющий «Муравейник» без выпечки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот «Муравейник» без выпечки — простой и вкусный десерт, который напомнит вам детство. Хрустящее печенье, нежная вареная сгущенка и хрустящий миндаль создают идеальную текстуру, а готовится все без духовки — быстро и без лишних хлопот.

Ингредиенты:

  • печенье — 200 г;
  • вареная сгущенка — 300 г;
  • миндаль — 50 г;
  • кондитерская посыпка — 5 г.

Приготовление:

  1. Печенье измельчите в крошку (можно оставить небольшие кусочки для текстуры).
  2. Миндаль слегка обжарьте на сухой сковороде и порубите.
  3. Смешайте печенье с вареной сгущенкой до однородности.
  4. Сформируйте горку («муравейник»), посыпьте миндалем и кондитерской посыпкой.
  5. Уберите в холодильник на 1–2 часа для застывания.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
десерты
рецепты
печенье
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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