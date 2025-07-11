Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 21:25

Духовка работает, вы отдыхаете! Курочка на луковой подушке: просто и вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сочная курица на луковой подушке — просто и божественно вкусно! Этот рецепт — мое спасение, когда хочется вкусной курочки без лишних хлопот. Лук работает как волшебная подушка: не дает мясу высохнуть, а сам превращается в ароматную сладковатую подливу. Получается настолько сочно, что пальчики оближешь!

Берём 1,5 кг куриных бёдрышек (можно взять целую курицу, разрубленную на части). Обсушиваем бумажным полотенцем — это важно для румяной корочки. Натираем смесью соли, чёрного перца и паприки (примерно по 1 ч. л. каждой специи). Оставляем на 15 минут, пока готовим подушку.

4 крупные луковицы режем толстыми кольцами (не менее 0,5 см!). Выкладываем в форму для запекания — это будет наша волшебная подстилка. Сверху размещаем курицу кожей вверх. Сбрызгиваем оливковым маслом и отправляем в разогретую до 200 °C духовку.

Запекаем 50–60 минут. Никакого лишнего жира не добавляем — курица пустит собственный сок, а лук впитает его и карамелизируется. За 10 минут до готовности можно включить гриль для румяной корочки.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденный пирог с капустой за 20 минут! Из готового теста и без хлопот!

курица
ужины
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обожаю шарлотку с панировочными сухарями — попробуйте и вы
Для возрастных водителей в России могут ввести новые ограничения
«Сродни госизмене»: что известно о хищении 1 млрд на оборону в Белгородчине
Июльская подкормка малины: секрет крупных ягод и будущего урожая
На Западе предсказали новую войну с Россией после мира на Украине
Корейцы с Сахалина придумали необычный способ поддержать бойцов СВО
России дали неожиданный совет по отношениям с Украиной
Стало известно, чем ЕС хочет купить согласие Словакии на санкции против РФ
Закатываю по 10 банок «Халявки» — зимой уходит в первую очередь
Путин поздравил Прилепина с 50-летием и отметил его вклад в литературу
Представлена новая Mazda CX-5: сколько стоит, будет ли продаваться в РФ
Не пропустивший машину скорой водитель-лихач попал на видео
Украинские чиновники устроили фурор среди эскорт-агентств в Риме
Зеленский сообщил о возобновлении поставок вооружений Украине
Куда сходить в Москве в выходные 12–13 июля: народный праздник и авангард
В Госдуме резко высказались о выплатах беременным школьницам
Экстремиста и фаната Тесака задержали на собственной свадьбе
Растерзанный медведем мужчина успел сделать селфи с хищником
«Соучастники убийства»: Захарова обрушилась на поставщиков оружия ВСУ
Российские дроны впервые добрались до украинских Сум
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.