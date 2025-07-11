Духовка работает, вы отдыхаете! Курочка на луковой подушке: просто и вкусно

Духовка работает, вы отдыхаете! Курочка на луковой подушке: просто и вкусно

Сочная курица на луковой подушке — просто и божественно вкусно! Этот рецепт — мое спасение, когда хочется вкусной курочки без лишних хлопот. Лук работает как волшебная подушка: не дает мясу высохнуть, а сам превращается в ароматную сладковатую подливу. Получается настолько сочно, что пальчики оближешь!

Берём 1,5 кг куриных бёдрышек (можно взять целую курицу, разрубленную на части). Обсушиваем бумажным полотенцем — это важно для румяной корочки. Натираем смесью соли, чёрного перца и паприки (примерно по 1 ч. л. каждой специи). Оставляем на 15 минут, пока готовим подушку.

4 крупные луковицы режем толстыми кольцами (не менее 0,5 см!). Выкладываем в форму для запекания — это будет наша волшебная подстилка. Сверху размещаем курицу кожей вверх. Сбрызгиваем оливковым маслом и отправляем в разогретую до 200 °C духовку.

Запекаем 50–60 минут. Никакого лишнего жира не добавляем — курица пустит собственный сок, а лук впитает его и карамелизируется. За 10 минут до готовности можно включить гриль для румяной корочки.

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