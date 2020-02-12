Госдума РФ 12 февраля текущего года приняла во втором чтении проект закона об исключении административной ответственности за демонстрацию нацистской или экстремистской символики, при условии формирования негативного отношения к подобным идеологиям.

В год 75-летия Победы в Великой Отечетсвенной войне граждане захотят чаще вспоминать подвиги фронтовиков, сражавшихся за Родину. Например, публиковать на своих страницах в соцсетях фильмы, плакаты, старые фотографии, где могут...