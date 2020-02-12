Приятель тюменского следователя объяснил выкрики «АУЕ» и «Жизнь ворам» на банкете майора СК. По его словам, автор видео никакого отношения к криминальному миру не имеет, а на самой записи просто шутит.
Конечно, это шутка, ничего серьёзного. Он работает, он не занимается кражами и тому подобным. Ведёт порядочную жизнь, о чём можно говорить? Люди отдыхали просто на мероприятии, сразу в СМИ придали какое-то значение, — приводит его слова телеканал «360».
Он подчеркнул, что силовики «просто гуляли», как обычные люди.
Ранее в Сети появилось видео из ресторана, где сотрудник СУ СКР по Тюменской области отмечает повышение под крики «Жизнь ворам». Кадры были сняты 7 февраля. В компании новоявленного майора оказались сотрудники прокуратуры и неоднократно судимый местный житель. Происходящее снимает на камеру мобильного телефона некий Денис Девкин. Силовики улыбаются и позируют под его выкрики «АУЕ» и «жизнь ворам», писал NEWS.ru.