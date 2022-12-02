«Дождь» уволил ведущего за поддержку российских солдат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеканал «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) уволил ведущего Алексея Коростелева, который заявил о «помощи российским солдатам с элементарными удобствами», пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Об отстранении журналиста от работы сообщила его коллега Екатерина Котрикадзе, попытавшаяся оправдать «Дождь» в том, что СМИ не занимается поддержкой военных ВС РФ. Она назвала высказывание Коростелева недопустимым, а также уточнила, что в его словах сквозила двусмысленность.

У некоторых наших зрителей сложилось впечатление, что телеканал занимается отправкой снаряжения российской армии. Это не так. Канал этим не занимается, не занимался и не будет заниматься в дальнейшем никогда. Мы знаем, насколько двусмысленно могли звучать слова нашего коллеги. В эфире недопустимы формулировки, которые могут посеять сомнения в нашей позиции, поэтому мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня, — заявила Котрикадзе.

Отмечается, что причиной скандала стало высказывание журналиста, который попросил присылать сообщения о ситуации в армии на почту «Дождя». Коростелев выразил надежду, что этим оппозиционное СМИ поможет создать благоприятные условия для солдат. По итогу латвийские и украинские соцсети обвинили телеканал в поддержке СВО.

В дело вступил глава телеканала Тихон Дзядко, который осудил Коростелева за его высказывание. Латвийский Национальный совет по электронным СМИ оштрафовал «Дождь» за слова «наша армия» про ВС РФ и карту, на которой Крым входил в состав РФ.

Ранее агентство Associated Press уволило журналиста Джеймса Лапорту за фейковый материал о падении российской ракеты на территории Польши. В агентстве пояснили, что он нарушил «строгие редакционные стандарты, имеющие решающее значение для миссии АР».