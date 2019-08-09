https://static.news.ru/photo/e791df4a-bcd7-11e9-879e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Москвичей предупреди о приближении сильного дождя и грозы. Погодные явления ожидаются в столице и области с 12 часов 13 августа до 12 часов 14 августа.

Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении Гидрометцентра России.

В связи с ухудшением погоды синоптики объявили на вторник 13 августа «жёлтый» уровень погодной опасности.

Ранее News.ru писал, что в понедельник, 12 августа, в Московский регион вернётся летняя погода. Температура воздуха днём составит плюс 23 градуса. По словам ведущего специалиста погодного центра «Фобос» Александра Синенкова, существенных осадков не ожидается, местами пройдёт небольшой дождь. Будет дуть переменный ветер со скоростью 1–6 метров в секунду.