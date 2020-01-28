https://static.news.ru/photo/34649746-4206-11ea-b639-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеканал «Дождь» заявил, что две недели его серверы подвергались хакерской атаке.

Первая атака была зарегистрирована 9 января, 22 января мощность атаки составила пять гигабит в секунду, 13 и 14 января — 38 и 24 гигабита соответственно.

Из-за атак сайт и рабочие почтовые аккаунты сотрудников «Дождя» работали с перебоями, также были сбои в работе Интернета в редакции, — сообщили на сайте телеканала.

Информацию об атаках «Дождю» передал интернет-провайдер «Мастертел».

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что радиостанция подвергалась хакерским атакам примерно с 13 января.

Как писал NEWS.ru, аналитики компании Check Point заявили, что в 2020 году начнётся новая холодная война. Она будет проходить в Интернете. Эксперты полагают, что небольшие страны будут использовать кибератаки в качестве косвенных конфликтов. Мировые лидеры также включатся в эту войну, желая расширить своё влияние с помощью Интернета.