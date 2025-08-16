Домашняя пицца на пышном тесте: много начинки и хрустящая корочка

Эта домашняя пицца на пышном тесте — настоящее удовольствие: воздушная, слегка тягучая основа с хрустящей корочкой идеально сочетается с обильной сытной начинкой.

Для теста смешайте 500 г муки, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 7 г сухих дрожжей, 300 мл теплой воды и 3 ст. л. оливкового масла. Замесите, оставьте на 1 час под полотенцем. Раскатайте основу, смажьте соусом (200 г томатной пасты + чеснок), выложите начинку — 300 г моцареллы, ветчину, грибы, перец (да все, что пожелаете). Выпекайте 15 минут при 220 °C до золотистого края.

Горячая, с пузырьками сыра и большим количеством начинки — эта пицца покорит всех: и взрослых, и детей! Подавайте сразу, посыпав зеленью и пармезаном.

