Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 08:00

Домашний мини-огород на подоконнике — свежие овощи и зелень зимой: как легко вырастить урожай без сложностей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Зимой свежие овощи и зелень на столе становятся редкостью, но собственный мини-огород на подоконнике решает эту проблему. Многие растения прекрасно растут в квартире, не требуя сложного оборудования или особых навыков. Достаточно выбрать подходящие культуры и обеспечить им базовый уход, чтобы радоваться свежей зелени круглый год.

Начинать лучше с неприхотливых и быстрорастущих растений: зеленый лук, петрушка, базилик, мята и щавель отлично себя чувствуют в горшках с легкой питательной землей. Из овощей подойдут редис, компактная морковь и горох с опорой для побегов. Главное — достаточное освещение, регулярный, но умеренный полив и дренаж в горшках. В зимний период пригодятся фитолампы, чтобы зелень не вытягивалась. Такой мини-огород не только экономит деньги и обеспечивает свежие продукты, но и украшает интерьер, улучшает микроклимат и приносит удовольствие от ухода за растениями.

Ранее сообщалось, что приближается сезон посева и каждая дачница хочет получить крепкую рассаду. Маленькая хитрость перед посадкой может сильно повысить всхожесть и уберечь растения от болезней. Простые средства из аптеки помогут защитить семена и сэкономить деньги.

Проверено редакцией
овощи
советы
зелень
огороды
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Генштабе заявили о превосходстве ВС РФ по числу дронов в зоне СВО
«Несмотря на суровую зиму»: Герасимов раскрыл успехи ВС России в феврале
У Крымского моста возникла пробка из 700 автомобилей
«По-товарищески»: Россия дала дружеский совет Белоруссии по поводу США
Джабаров назвал Зеленского худшим президентом Украины
В МИД РФ раскрыли, на каких условиях Украину усадили за стол переговоров
«Предложения без ответа»: МИД РФ — об отказе Киева от важной идеи Москвы
Разгром диверсантов, «мясные» контратаки ВСУ: новости СВО к утру 15 февраля
Православных призвали не участвовать в масленичных гуляньях
Российский посол в Казахстане раскрыл, что обсуждают Москва и Астана
«Сошел с ума»: в США осудили слова Зеленского на конференции в Мюнхене
«Правовая коллизия»: в Минфине объяснили необходимость корректировки ПДС
Спасатели объявили экстренное предупреждение на Курилах
Стало известно о пострадавших при атаке ВСУ на Кубань
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 15 февраля: инфографика
Неизвестные вскрыли 14 ячеек в хранилище банка и ушли незамеченными
Средства ПВО сбили 68 украинских беспилотников над Россией за ночь
В МИД России объяснили, к чему привела «идеологическая зашоренность» Европы
Российское посольство отреагировало на одно решение Германии по ДНР и ЛНР
Губернатор Краснодарского края заявил о массированной атаке ВСУ
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.