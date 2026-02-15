Домашний мини-огород на подоконнике — свежие овощи и зелень зимой: как легко вырастить урожай без сложностей

Зимой свежие овощи и зелень на столе становятся редкостью, но собственный мини-огород на подоконнике решает эту проблему. Многие растения прекрасно растут в квартире, не требуя сложного оборудования или особых навыков. Достаточно выбрать подходящие культуры и обеспечить им базовый уход, чтобы радоваться свежей зелени круглый год.

Начинать лучше с неприхотливых и быстрорастущих растений: зеленый лук, петрушка, базилик, мята и щавель отлично себя чувствуют в горшках с легкой питательной землей. Из овощей подойдут редис, компактная морковь и горох с опорой для побегов. Главное — достаточное освещение, регулярный, но умеренный полив и дренаж в горшках. В зимний период пригодятся фитолампы, чтобы зелень не вытягивалась. Такой мини-огород не только экономит деньги и обеспечивает свежие продукты, но и украшает интерьер, улучшает микроклимат и приносит удовольствие от ухода за растениями.

