Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 12:26

Домашние конфеты без лишнего сахара: простой рецепт — попробуйте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовление сладостей дома — это не только контроль над составом, но и удовольствие от самого процесса. Попробовав однажды сделать конфеты самостоятельно, вы уже не так охотно потянетесь за фабричными батончиками. К тому же рецепт настолько прост, что справится даже новичок.

Что понадобится

  • Крупные финики (лучше сорта «меджул») — 10 штук.
  • Арахисовая паста — 6 столовых ложек.
  • Дроблёный арахис — 6 столовых ложек.
  • Тёмный шоколад (плитка или гранулы) — около 113 граммов.

Как приготовить:

Шаг 1. Сделайте надрезы на финиках и удалите косточки. Начините их арахисовой пастой.

Шаг 2. Растопите шоколад на водяной бане. Обмакните в него финики. Чтобы удобнее было держать, можно использовать зубочистку.

Шаг 3. Пока шоколад не застыл, посыпьте сверху дроблёным арахисом. Выложите конфеты на пергамент и уберите в холодильник. Уже через несколько минут шоколад станет твёрдым.

Полезный совет

Хранить такие конфеты можно до месяца в герметичном контейнере в холодильнике. Но, скорее всего, они исчезнут намного раньше.

Сладости манят каждого, но страх набрать лишний вес часто заставляет отказываться от любимых десертов. Диетологи раскрывают хитрости, позволяющие наслаждаться сладким без вреда для фигуры.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юная королева красоты погибла в ДТП на «дороге смерти»
В России зафиксировали двукратный рост спроса на туры в Китай
Побег террористов из СИЗО на Урале привел к федеральному розыску
Эвакуация в Ростове, подростки-террористы: как ВСУ атакуют РФ 2 сентября
10 лучших рецептов из яблок: от классической шарлотки до соуса
В ГД рассказали, как детей в России учили истории по учебникам фонда Сороса
Психолог рассказала, какое занятие помогает справляться с эмоциями
Убийца Парубия раскрыл свой мотив на суде
В Кремле обозначили, с кем будет Путин на параде в Пекине
Число жертв сильного землетрясения в Афганистане превысило тысячу
Кнутов объяснил нашумевшую карту Украины с брифинга Герасимова
Раскрыта личность убийцы экс-спикера Верховной рады
Скончалась артистка, на лечение которой собирал деньги Цыганов
Герой России назвал ответственных за проблемы в системе образования России
Подросток из Ижевска показал, где хранил рюкзак с бомбой для подрыва завода
«Вы знали, что Дональд Трамп чеченец?»: Кадыров выложил видео с главой США
«Сильно устарел»: в Госдуме высказались о будущем закона «О ветеранах»
Киссинджер, Меркель: кто жил в резиденции «Дяоюйтай», где остановился Путин
Дочь Заворотнюк пошла в первый класс
Во ФСИН отреагировали на сообщения о самочувствии Стрелкова
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.