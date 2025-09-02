Домашние конфеты без лишнего сахара: простой рецепт — попробуйте

Приготовление сладостей дома — это не только контроль над составом, но и удовольствие от самого процесса. Попробовав однажды сделать конфеты самостоятельно, вы уже не так охотно потянетесь за фабричными батончиками. К тому же рецепт настолько прост, что справится даже новичок.

Что понадобится

Крупные финики (лучше сорта «меджул») — 10 штук.

Арахисовая паста — 6 столовых ложек.

Дроблёный арахис — 6 столовых ложек.

Тёмный шоколад (плитка или гранулы) — около 113 граммов.

Как приготовить:

Шаг 1. Сделайте надрезы на финиках и удалите косточки. Начините их арахисовой пастой.

Шаг 2. Растопите шоколад на водяной бане. Обмакните в него финики. Чтобы удобнее было держать, можно использовать зубочистку.

Шаг 3. Пока шоколад не застыл, посыпьте сверху дроблёным арахисом. Выложите конфеты на пергамент и уберите в холодильник. Уже через несколько минут шоколад станет твёрдым.

Полезный совет

Хранить такие конфеты можно до месяца в герметичном контейнере в холодильнике. Но, скорее всего, они исчезнут намного раньше.

