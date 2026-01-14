Домашние глазированные сырки: без консервантов, только творог и шоколад. Вкус детства, но в разы полезнее

Вкус глазированного сырка — один из самых ностальгических. Теперь его можно воссоздать дома, но в улучшенной версии: с качественным творогом, контролем сахара и без сомнительных добавок. Настоящий, честный и очень нежный.

Беру 400 г сухого рассыпчатого творога (жирностью от 5%). Если творог влажный, предварительно отжимаю его под прессом или в марле. Просеиваю в творог 100 г сахарной пудры — она растворится лучше сахара.

Добавляю 25 г мягкого сливочного масла комнатной температуры и 25 мл холодных сливок (33%). Тщательно перетираю массу вилкой или пробиваю блендером до однородной, гладкой и пластичной консистенции. Она должна хорошо держать форму.

Из творожной массы формирую сырки: шарики, брусочки или классические прямоугольники. Выкладываю их на тарелку или доску, застеленную пергаментом, и отправляю в морозильную камеру на 10–15 минут.

Пока сырки охлаждаются, готовлю глазурь. На водяной бане или в микроволновке растапливаю 100 г хорошего темного, молочного или белого шоколада вместе с 1–2 ст. л. сливок, помешивая до получения однородного глянцевого соуса.

Достаю охлажденные сырки. Каждый накалываю на вилку, окунаю в теплую глазурь, даю стечь лишнему и перекладываю на решетку или пергамент. Убираю в холодильник на 20–30 минут, чтобы глазурь полностью застыла. Храню в холодильнике.

