Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 17:18

Домашние глазированные сырки: без консервантов, только творог и шоколад. Вкус детства, но в разы полезнее

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вкус глазированного сырка — один из самых ностальгических. Теперь его можно воссоздать дома, но в улучшенной версии: с качественным творогом, контролем сахара и без сомнительных добавок. Настоящий, честный и очень нежный.

Беру 400 г сухого рассыпчатого творога (жирностью от 5%). Если творог влажный, предварительно отжимаю его под прессом или в марле. Просеиваю в творог 100 г сахарной пудры — она растворится лучше сахара.

Добавляю 25 г мягкого сливочного масла комнатной температуры и 25 мл холодных сливок (33%). Тщательно перетираю массу вилкой или пробиваю блендером до однородной, гладкой и пластичной консистенции. Она должна хорошо держать форму.

Из творожной массы формирую сырки: шарики, брусочки или классические прямоугольники. Выкладываю их на тарелку или доску, застеленную пергаментом, и отправляю в морозильную камеру на 10–15 минут.

Пока сырки охлаждаются, готовлю глазурь. На водяной бане или в микроволновке растапливаю 100 г хорошего темного, молочного или белого шоколада вместе с 1–2 ст. л. сливок, помешивая до получения однородного глянцевого соуса.

Достаю охлажденные сырки. Каждый накалываю на вилку, окунаю в теплую глазурь, даю стечь лишнему и перекладываю на решетку или пергамент. Убираю в холодильник на 20–30 минут, чтобы глазурь полностью застыла. Храню в холодильнике.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Проверено редакцией
Читайте также
Чебуреки за полчаса: быстрый рецепт с лавашом — сытно, сочно и без лишней возни!
Общество
Чебуреки за полчаса: быстрый рецепт с лавашом — сытно, сочно и без лишней возни!
Забудьте про чебуреки! Готовлю фитчи — туркменские пироги с рубленой говядиной. Хрустящие и невероятно сочные
Общество
Забудьте про чебуреки! Готовлю фитчи — туркменские пироги с рубленой говядиной. Хрустящие и невероятно сочные
Одна большая миска вместо ужина: салат «Мексиканский» с ветчиной, фасолью и чипсами начос. Взрыв вкуса и позитива
Общество
Одна большая миска вместо ужина: салат «Мексиканский» с ветчиной, фасолью и чипсами начос. Взрыв вкуса и позитива
Никаких покупных «Красных бархатов»! Торт «Велюр»: нежный бисквит, сливочный сыр и хруст грецких орехов в меде
Общество
Никаких покупных «Красных бархатов»! Торт «Велюр»: нежный бисквит, сливочный сыр и хруст грецких орехов в меде
Вкуснятина к чаю! Пахлава «Баку» с творожной прослойкой, финиками и медом — слоеная и ароматная
Общество
Вкуснятина к чаю! Пахлава «Баку» с творожной прослойкой, финиками и медом — слоеная и ароматная
еда
рецепты
десерты
творог
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Серый кардинал: что известно о новом тренере «Спартака» Карседо
Безруков заявил, что Золотовицкий обладал великолепным чувством юмора
В АТОР опровергли новость о нападениях ОПГ с мачете в Кении
Появились новые детали о попавшем в скандал с насилием над детьми актере
«Хайпа много, трагедии никакой»: в АТОР высказались о решении США по визам
Раскрыто, как Трамп планирует присоединить Гренландию к США
В РСТ обратились к россиянам на фоне сообщений о паузе в выдаче виз США
Ученые раскрыли, почему мужчинам плохо при температуре 37,2
В Совфеде назвали наиболее подходящего переговорщика от ЕС по Украине
Военэксперт назвал причину активизации поставок НАТО на Украину
Камамбер с грушей в слоеном тесте: нежный пирог за 25 минут!
Климатолог ответила, когда ледник Судного дня будет грозить затоплением
Во Франции назвали причину, почему не поддержат Трампа в вопросе Гренландии
Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поговорили по телефону
Стало известно, когда в России появится вакцина от рака легкого
В Госдуме оценили шансы Тимошенко стать президентом Украины
Лолита призналась, что не может прийти в себя после смерти Золотовицкого
Стало известно, кто возглавил Пушкинский музей вместо Галактионовой
Пикантные фото активистки ЛДПР возмутили общественность
«Отбиться от бандитов нам помог Кобзон»: Розовский о театре, цензуре, ИИ
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.