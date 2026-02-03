Зимняя Олимпиада — 2026
Домашние дерутся за этот салат, а он из бюджетной свёклы: на второй день становится ещё вкуснее

Фото: D-NEWS.ru
Свёкла давно перестала быть «скучным» овощем — в этом салате она раскрывается совсем по-новому. Тёплый жареный лук, нежные яйца и лёгкая чесночная нотка делают вкус таким уютным, что салат исчезает со стола первым. А если дать ему настояться, на следующий день он становится ещё вкуснее. Минимум ингредиентов, никакой экзотики — а результат тянет на фирменное блюдо.

Ингредиенты: свёкла крупная — 1 шт. (или 2 небольшие), яйца — 3 шт., репчатый лук — 1 шт., майонез — 1 ст. л., чеснок — 1 зубчик, соль по вкусу, чёрный перец — щепотка, растительное масло для жарки.

Свёклу и яйца отвариваем до готовности. Свёклу очищаем и натираем на крупной тёрке, пару ложек откладываем отдельно. Лук нарезаем полукольцами и обжариваем до золотистости, добавляем к основной массе свёклы. Яйца нарезаем мелким кубиком, соединяем со свёклой и луком, солим, перчим и аккуратно перемешиваем. Выкладываем салат в салатник, сверху распределяем отложенную свёклу, смешанную с чесноком, и смазываем майонезом. По желанию украшаем зеленью. Совет: готовьте сразу двойную порцию — этот салат просят повторить уже через пару часов, а на следующий день он становится ещё насыщеннее и вкуснее.

салаты
простой рецепт
свекла
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
