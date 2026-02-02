Зимняя Олимпиада — 2026
Простой салат со свеклой и маринованными огурцами. Вкуснее винегрета! Сытный, яркий — идеален к любому ужину

Фото: D-NEWS.ru
Этот салат берет лучшее от винегрета — сладкую свеклу и кислые огурцы, но отказывается от картофеля и моркови в пользу более легких и контрастных компонентов. Жареный лук вместо сырого и отварные яйца добавляют новые уровни вкуса и текстуры, делая блюдо насыщенным и самодостаточным.

Для салата беру 2 средние свеклы (около 300–400 г), заранее отваренные в кожуре до мягкости или запеченные в фольге. Очищаю их и натираю на крупной терке. Два маринованных огурца среднего размера нарезаю мелким кубиком. Три вареных вкрутую яйца очищаю и тоже режу мелким кубиком. Одну крупную луковицу очищаю, нарезаю тонкими полукольцами и обжариваю на сковороде с небольшим количеством растительного масла до мягкости и приятного золотистого цвета. Пучок свежей зелени (укроп, петрушка) мелко рублю.

В глубокой салатнице соединяю тертую свеклу, нарезанные огурцы и яйца. Добавляю остывший обжаренный лук и рубленую зелень. Заправляю салат 3–4 столовыми ложками майонеза (по вкусу), добавляю соль и черный молотый перец по вкусу (помня, что огурцы и майонез уже соленые). Все тщательно, но аккуратно перемешиваю, чтобы ингредиенты равномерно покрылись соусом и окрасились в красивый розовый цвет от свеклы. Даю салату постоять в холодильнике 15–20 минут для пропитки. Подаю охлажденным.

Ранее также сообщалось о рецепте хрустящих наггетсов, которые можно приготовить дома, причем без масла. Это легкий и полезный вариант курочки, которую не отличить от фастфуда по вкусу.

