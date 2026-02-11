Зимняя Олимпиада — 2026
Домашние чебуреки как в лучшей чебуречной: секрет уксуса и правильной раскатки для пузырчатой хрустящей корочки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Приготовить по-настоящему румяные и сочные чебуреки дома вполне реально, если знать несколько проверенных кухонных хитростей. Особую роль играет не только начинка, но и правильный замес теста. Один простой ингредиент помогает добиться тонкой пузырчатой корочки и делает выпечку особенно аппетитной.

Для теста понадобятся килограмм муки, пол-литра воды, чайная ложка соли, по столовой ложке растительного масла и 9-процентного уксуса. Для начинки используют 600 граммов фарша, четыре луковицы, щепотку соли и 50 миллилитров молока. Муку просеивают, добавляют воду, соль, масло и уксус, затем вымешивают тесто до гладкости и убирают в холодильник на 30 минут. В фарш добавляют мелко нарезанный лук, молоко и соль, тщательно перемешивают.

Тесто делят на части и раскатывают тонкие круги. Каждый пласт слегка присыпают мукой, складывают пополам и снова раскатывают — так появляются пузырьки при жарке. На одну сторону выкладывают начинку, накрывают второй половиной и прижимают края. Чебуреки жарят в хорошо разогретом масле до золотистой корочки, не перегружая сковороду.

Ранее сообщалось, что иногда хочется побаловать семью легким десертом без сложных продуктов и долгой готовки. Этот йогуртовый пирог удивляет мягкой текстурой, приятным вкусом и тем, что готовится без муки. Рецепт отлично подойдет тем, кто любит простую домашнюю выпечку.

