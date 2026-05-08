Домашнее печенье из стакана творога, муки и сливочного масла: «Язычки» с сахаром

Домашнее печенье из стакана творога, муки и сливочного масла: «Язычки» с сахаром

Домашнее печенье «Язычки» с сахаром — это хрустящая рассыпчатая сладость, которая тает во рту и идеально подходит к чаю. Перед слоеным творожным тестом с сахарной корочкой будет трудно устоять.

Для приготовления понадобится: стакан муки, 100 г сливочного масла, стакан творога, 2 ст. л. сметаны, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, ванилин, 100 г сахара для посыпки.

Рецепт: масло натрите на крупной терке, смешайте с мукой, разрыхлителем и солью. Добавьте творог, сметану и ванилин, замесите тесто. Разделите на 4 части. Каждую часть раскатайте в тонкий пласт. Посыпьте сахаром.

Сложите пласты друг на друга, аккуратно пройдитесь скалкой. Нарежьте на прямоугольники. Выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как просто приготовить слойки с кремом — вкуснее эклеров и творожных колец.