Долго искал, куда пристроить баночку тахини. Нашел: хумус с запеченным чесноком в баклажанных рулетиках. Теперь это мой хит на любом фуршете

Обычно мы тушим баклажаны или делаем из них икру. А тут — тонкие ломтики, обжаренные до золотистости, которые потом сворачиваются в аккуратные рулетики. Внутри — густой, ароматный хумус с восточными нотками. Прямо как блинчики, только овощные и гораздо интереснее. И никакого мяса, а сытно, как после полноценного обеда.

Что понадобится для рулетиков

Для этого рецепта беру два крупных баклажана, две головки чеснока, 250 г консервированного или вареного нута, 4 столовые ложки тахини (кунжутной пасты), 3 столовые ложки лимонного сока, пару столовых ложек воды, по чайной ложке сумаха и соли, половину чайной ложки кайенского перца и 2-3 столовые ложки оливкового масла.

Как я их готовлю

У чеснока срезаю верхушку, чтобы открылись зубчики, заворачиваю каждую головку в фольгу и запекаю при 200°C 40-45 минут до мягкости. Баклажаны нарезаю вдоль тонкими пластинками, обжариваю на оливковом масле с двух сторон до румяности, солю и выкладываю на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Запеченный чеснок остужаю, выдавливаю зубчики из шелухи и отправляю в блендер. Туда же добавляю нут, тахини, лимонный сок, воду, соль, сумах и кайенский перец. Взбиваю до гладкой, кремообразной консистенции, при необходимости подливая еще воды. На край каждого баклажанного ломтика выкладываю по ложке хумуса и аккуратно сворачиваю рулетиком. Выкладываю на тарелку швом вниз и убираю в холодильник минимум на час перед подачей.

