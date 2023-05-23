Мясников перечислил способы справиться с вспышкой агрессии Врач Мясников посоветовал выпить стакан воды и улыбнуться, чтобы справиться с вспышкой агрессии

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Тем, кто столкнулся с приступом агрессии, нужно выпить стакан холодной воды и посидеть некоторое время неподвижно, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Он добавил, что еще одним эффективным способом справиться с агрессией может стать улыбка.

Вот вам совет. Если уже через секунду готовы вцепиться в горло [оппоненту], улыбнитесь, только искренне, — сказал врач.

Ранее Мясников заявил, что обезопасить себя от опасных клещей во время прогулки на открытом воздухе можно, если носить высокие сапоги и длинные штаны. Он развеял миф о том, что клещи могут упасть на человека с дерева. По его словам, эти насекомые живут на уровне роста травы, поэтому важно не укладываться на газон, пока есть сезонные риски поймать на себе кровососущую букашку.

Также доктор со ссылкой на исследование ученых сообщил, что время приема пищи не влияет на массу тела человека. По его словам, при соблюдении дневной нормы потребления калорий за графиком приема пищи можно не следить. Кроме того, Мясников отметил, что использование препаратов, резко снижающих давление, может привести к инфаркту почки, мозга или сердца.