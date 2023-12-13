Доходы Twitter упали более чем на треть Доходы Twitter за квартал упали до $600 млн в сравнении с $1 млрд в 2022 году

Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Соцсеть Twitter (X) принесла в 2023 году $2,5 млрд дохода от рекламы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В прошлом году компания получила $4 млрд, что означает падение прибыли более чем на треть.

X заработала чуть более $600 млн от рекламы в каждом из трех кварталов этого года, аналогичные показатели ожидаются за текущий период <...>. Для сравнения, в 2022 году [компания получала] более $1 млрд за квартал, — отметили собеседники агентства.

Ранее сообщалось, что кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount, Lionsgate решили приостановить размещение рекламы в Twitter (X) из-за высказываний ее владельца Илона Маска о евреях. Представители бизнеса сочли заявления американского предпринимателя антисемитскими. Голливудские студии приняли такое решение вслед за компаниями Walt Disney, IBM и Apple.

Сотрудничество с Маском прекратилось после того, как бизнесмен прокомментировал публикацию одного из пользователей. Тот написал, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя». Предприниматель под постом отметил, что это утверждение соответствует истине.