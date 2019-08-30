https://static.news.ru/photo/c894e2ce-cca7-11e9-b04b-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Навка с дочерью Фото: Tatiana Navka/instagram.com

Дочери фигуристки Татьяны Навки исполнилось пять лет. Первую юбилейную дату она отпраздновала в элитном загородном клубе в Подмосковье.

День рождения прошёл в восточном стиле по мотивам фильма «Алладин». Все аниматоры нарядились в яркие костюмы персонажей сказки и предлагали принять участие в различных конкурсах.

Однако больше всего внимания приковал большой торт, три яруса которого были выполнены в виде подушек, где находилась принцесса Жасмин.

Помимо этого, гостей развлекали настоящие дикие животные — попугай и львёнок. Также юные друзья изменницы могли сделать переводные татуировки в виде экзотических рисунков. Так, Саша Плющенко «набил» себе рычащего тигра, передаёт StarHit .

Как писал News.ru, ранее Навка рассказала о том, что изменилось в её жизни после встречи с пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым и рождения их совместной дочери Нади.