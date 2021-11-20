Дочь Пескова объяснила скандальный пост брата о желании «продолжать гонять»

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Лиза рассказала, что её брат опубликовал скрин чужого поста. Накануне в сториз Instagram 17-летнего Мики Пескова появилось сообщение о том, что он продолжит гонять, не смотря на происшествия, подобные тому, в которых ранее погиб блогер Саид Губденский. Дмитрий Песков заявил, что это сообщение не его сына. Сегодня это подтвердила и Лиза.

Я очень хочу вступиться за своего брата Мику, который действительно выложил чужие слова. Он хотел показать, что многих людей такие ситуации ничему не учат. Да, нужно было указать, что это скрин. Да, я могу понять реакцию СМИ, которые в очередной раз нашли повод для громкого заголовка. Но Мика во многом мудрее, чем я была в свои 17 лет, — написала Лиза Пескова в Instagram.

Она добавила, что родители воспитывали их так, чтобы вокруг не думали будто они «безмозглые представители золотой молодежи». Тем более, по её словам, Мика никогда не написал бы такую сториз, зная, что за каждым их словом следят.

В сообщении, появившемся в соцсети 17-летнего сына Пескова поле гибели в ДТП блогера Саида Губденского говорилось, что такие происшествия заставляют его ездить аккуратнее, но этого хватает на два-три дня.

Сегодня его Instagram оказался закрыт .

Блогер Саид Губденский разбился в аварии на Кутузовском проспекте. Он был за рулём BMW M4, который вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. Блогер погиб на месте, его пассажира госпитализировали, но он скончался в больнице. По свидетельствам очевидцев, перед столкновением блогер «играл в шашечки».