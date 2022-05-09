Дочь Героя Советского Союза Валерия Чкалова (1904--1938) 82-летняя Ольга Чкалова направила письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину (текст есть в распоряжении редакции. — NEWS.ru). В своём обращении к премьер-министру РФ она рассказала о борьбе в судах за дачу в Серебряном Бору, предоставленную семье Чкалова в бесплатное пользование после гибели лётчика, и попросила передать ей прах отца, захороненный в Кремлёвской стене. После майских праздников Чкалова планирует направить копию этого письма президенту Владимиру Путину. Об этом NEWS.ru рассказал внук Ольги Чкаловой и правнук Валерия Чкалова Игорь Чкалов.
В письме премьер-министру Ольга Чкалова рассказала о борьбе в судах за дачу в Серебряном Бору, где семья проживает более 80 лет. По мнению потомков Валерия Чкалова, действия предприятия «Мосдачтрест» по приватизации и продаже дачи противоречат постановлению Совета народных комиссаров СССР № 1357 от 27 декабря 1938 года, согласно которому семья погибшего лётчика получила дом и участок в бесплатное пользование.
Дочь Чкалова сообщила, что потомки лётчика безуспешно пытаются оспорить обе сделки на протяжении полутора лет.
Как рассказал NEWS.ru Игорь Чкалов, суд первой инстанции вынес решение в пользу дачного кооператива и купившей землю частной компании. Апелляционный суд отменил данный вердикт, однако кассационная инстанция снова вынесла решение в пользу кооператива. Точку в споре должен поставить Верховный суд России.
В ожидании окончательного решения дочь Чкалова решила обратиться к руководству страны. Она выразила опасение, что прах её отца «могут перезахоронить без ведома семьи» — так же, как, по её словам, была проведена сделка с дачей, и попросила выдать урну потомкам лётчика.
Я как дочь являюсь ответственной за прах своего отца и обеспокоена, что по решению кого-либо прах могут перезахоронить без ведома семьи, вследствие чего прошу отменить постановление Совнаркома СССР о захоронении Героя Советского Союза В. П. Чкалова в Кремлёвской стене и передать прах для перезахоронения на усмотрение семьи, — написала дочь Чкалова в обращении к премьер-министру России.
Правнук Чкалова отметил, что «из-за судов семья находится в крайне тяжёлом моральном состоянии». По словам Игоря Чкалова, требование его бабушки выдать урну с прахом лётчика является «отчаянной мерой» в попытке привлечь внимание к проблеме с правами на дачу в Серебряном Бору.