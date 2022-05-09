Дочь лётчика Чкалова требует выдать прах отца из Кремлёвской стены Потомки Валерия Чкалова заявили о желании забрать и перезахоронить урну с его прахом из-за продажи госдачи, выделенной семье после гибели лётчика

Герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов около учебного самолёта У-2 / Фото В. Фишман/Фотохроника ТАСС

Дочь Героя Советского Союза Валерия Чкалова (1904--1938) 82-летняя Ольга Чкалова направила письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину (текст есть в распоряжении редакции. — NEWS.ru). В своём обращении к премьер-министру РФ она рассказала о борьбе в судах за дачу в Серебряном Бору, предоставленную семье Чкалова в бесплатное пользование после гибели лётчика, и попросила передать ей прах отца, захороненный в Кремлёвской стене. После майских праздников Чкалова планирует направить копию этого письма президенту Владимиру Путину. Об этом NEWS.ru рассказал внук Ольги Чкаловой и правнук Валерия Чкалова Игорь Чкалов.

В письме премьер-министру Ольга Чкалова рассказала о борьбе в судах за дачу в Серебряном Бору, где семья проживает более 80 лет. По мнению потомков Валерия Чкалова, действия предприятия «Мосдачтрест» по приватизации и продаже дачи противоречат постановлению Совета народных комиссаров СССР № 1357 от 27 декабря 1938 года, согласно которому семья погибшего лётчика получила дом и участок в бесплатное пользование.

Письмо Ольги Чкаловой премьер-министру РФ Михаилу Мишустину Архив семьи Чкаловых

Дочь Чкалова сообщила, что потомки лётчика безуспешно пытаются оспорить обе сделки на протяжении полутора лет.

Как рассказал NEWS.ru Игорь Чкалов, суд первой инстанции вынес решение в пользу дачного кооператива и купившей землю частной компании. Апелляционный суд отменил данный вердикт, однако кассационная инстанция снова вынесла решение в пользу кооператива. Точку в споре должен поставить Верховный суд России.

Могила Валерия Чкалова у Кремлёвской стены Олег Булдаков/ТАСС

В ожидании окончательного решения дочь Чкалова решила обратиться к руководству страны. Она выразила опасение, что прах её отца «могут перезахоронить без ведома семьи» — так же, как, по её словам, была проведена сделка с дачей, и попросила выдать урну потомкам лётчика.

Постановление президиума московского совета о предоставлении дачи семье Валерия Чкалова Архив семьи Чкаловых

Я как дочь являюсь ответственной за прах своего отца и обеспокоена, что по решению кого-либо прах могут перезахоронить без ведома семьи, вследствие чего прошу отменить постановление Совнаркома СССР о захоронении Героя Советского Союза В. П. Чкалова в Кремлёвской стене и передать прах для перезахоронения на усмотрение семьи, — написала дочь Чкалова в обращении к премьер-министру России.

Дача потомков Валерия Чкалова в Серебряном Бору Архив семьи Чкаловых

Правнук Чкалова отметил, что «из-за судов семья находится в крайне тяжёлом моральном состоянии». По словам Игоря Чкалова, требование его бабушки выдать урну с прахом лётчика является «отчаянной мерой» в попытке привлечь внимание к проблеме с правами на дачу в Серебряном Бору.