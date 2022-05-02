Путин и Мишустин поздравили мусульман с праздником Ураза-байрам

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Sergey Guneev/Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин поздравили российских мусульман с праздником Ураза-байрам. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил вклад мусульман в укрепление межнационального мира и отстаивание интересов России.

Опираясь на непреходящие духовные ценности, российские мусульмане вносят достойный вклад в укрепление межнационального мира и согласия в обществе, сохранение культурного многообразия, отстаивание приоритетных интересов нашей страны, — говорится в тексте.

Президент пожелал мусульманам здоровья, счастья и сил для свершения добрых дел.

Поздравление Мишустина правительство России опубликовало в своём Telegram-канале.

Большого уважения и признания заслуживает просветительская и благотворительная деятельность российской уммы, которая направлена на оказание помощи и поддержки нуждающимся, духовно-нравственное воспитание молодежи, сохранение обычаев и традиций, — отмечается в сообщении.

Глава кабмина, в свою очередь, пожелал мусульманам процветания и мира, здоровья и благополучия.

Ураза-байрам знаменует окончание священного исламского месяца Рамадан. В этом году его празднуют 2 мая. Ранее сообщалось, что в связи с праздником в центре и на севере Москвы будет частично ограничено движение транспорта в ночь с 1 на 2 мая и утром 2 мая.