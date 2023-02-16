Дочь губернатора Алтайского края уезжает жить в США

Галина Тилипман, дочь губернатора Алтайского края Виктора Томенко, уезжает в США, следует из постов девушки в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По словам девушки, она имеет право жить в Соединенных Штатах благодаря мужу.

Мой супруг гражданин США. Признание там российского свидетельства о браке занимает около 18 месяцев (если делать не из США), поэтому мы решили, что мне лучше получить тур.визу, а все остальное делать уже на месте, — написала Тилипман.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, девушка получила туристическую визу в октябре, однако не смогла уехать из-за внесения отца в санкционный список.

Канал утверждает, что на данный момент Тилипман продает двухуровневую квартиру на Мичуринском проспекте в Москве примерно за 70 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем оказался совладельцем отеля на итальянском острове Сардиния. Гостиница расположена на побережье Коста-Дората, в 12 км от Ольбии напротив острова Таволара.

На территории отеля есть бассейн, фитнес-центр, а также теннисный корт. Цены на номера в «Дон Диего» начинаются от 14 тысяч рублей за сутки. Самый дорогой номер обойдется почти в 40 тысяч рублей за сутки.