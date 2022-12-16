Il Comizio: сын губернатора Усса оказался совладельцем итальянского отеля Il Comizio: сын губернатора Красноярского края Артем Усс является совладельцем отеля на Сардинии

Фото: uss_av/vk.com

Александр Усс

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем оказался совладельцем отеля на итальянском острове Сардиния, сообщает Il Comizio. Гостиница расположена на побережье Коста-Дората, в 12 км от Ольбии напротив острова Таволара.

Он оказался совладельцем отеля на Сардинии «Дон Диего», — говорится в статье.

В публикации сказано, что Усс перестроил этот четырехзвездочный отель и спас его от банкротства. Несколько месяцев назад он купил квартиру в Милане с намерением развивать бизнес в городе, пишет Il Comizio.

На территории отеля есть бассейн, фитнес-центр, а также теннисный корт. Цены на номера в «Дон Диего» начинаются от 14 тысяч рублей за сутки. Самый дорогой номер обойдется почти в 40 тысяч рублей за сутки, отмечает Il Comizio.

Ранее стало известно, что в России Артему Уссу инкриминируется ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере). Он заочно арестован и объявлен в розыск.

Ранее Усса-младшего задержали в Италии по запросу Минюста США. Вашингтон обвиняет его и еще четверых россиян в создании незаконных схем по продаже венесуэльской нефти и уклонении от санкций. На заседании апелляционного суда Милана Усс отказался от экстрадиции в США.

Впоследствии Артем Усс был выпущен из тюрьмы под домашний арест. Соответствующее решение принял апелляционный суд Милана.