Сына Усса отправили под домашний арест в Италии

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Артем Усс

Задержанный в Италии сын красноярского губернатора Александра Усса Артем Усс был выпущен из тюрьмы под домашний арест, как об этом ходатайствовали его адвокаты, сообщило информагентство Ansa. Решение об этом принял апелляционный суд Милана.

На Усса был надет электронный браслет, который он должен будет носить до завершения судебного рассмотрения вопроса о его экстрадиции в США, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в России Артему Уссу инкриминируется ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере). Он заочно арестован и объявлен в розыск.

Некоторое время назад Усса-младшего задержали в Италии по запросу Минюста США. Вашингтон обвиняет его и еще четверых россиян в создании незаконных схем по продаже венесуэльской нефти и уклонении от санкций. На заседании апелляционного суда Милана Усс отказался от экстрадиции в США.

Адвокат Владимир Жеребенков пояснил, что уголовное дело в отношении сына главы Красноярского края возбудили для того, чтобы добиться его экстрадиции из Италии. При вынесении решения об экстрадиции суд будет учитывать, в какой из стран Уссу предъявлено более тяжкое обвинение и насколько доказана его вина. Однако Жеребенков указал на то, что возбужденное в США дело политически ангажировано, поэтому велика вероятность, что сына российского чиновника выдадут американской стороне.