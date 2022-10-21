Арестованный в Италии сын красноярского губернатора отказался ехать в США Арестованный в Италии сын красноярского губернатора Усс отказался от экстрадиции в США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арестованный в Италии сын красноярского губернатора Артем Усс на состоявшемся 21 октября заседании апелляционного суда Милана отказался от экстрадиции в США, сообщил его адвокат Виничио Нардо, слова которого приводит РИА Новости. По словам правозащитника, он намерен обратиться в судебные инстанции с запросом о переводе Усса под домашний арест.

Усс не дал согласие на экстрадицию. <...> На этом заседании этого нельзя было сделать, потому что на нем только устанавливали личность и был задан вопрос об экстрадиции, — сказал Нардо.

Он добавил, что дата следующего заседания пока не установлена.

Усса задержали в Италии по запросу Минюста США. Его обвиняют в незаконных схемах по продаже венесуэльской нефти с использованием подставных компаний и криптовалюты, а также в уклонении от санкций. Также задержали еще нескольких россиян: Юрия Орехова, Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тюлякова. Им грозит до 30 лет лишения свободы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков позднее заявил, что российские дипломатические представительства сделают все возможное для защиты интересов сына красноярского губернатора. Он также отметил, что российские власти осуждают практику подобных арестов граждан РФ.