США обвинили пять россиян и двух нефтегрейдеров в уклонении от санкций

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press

США предъявили пяти российским гражданам и двум нефтегрейдерам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Об этом говорится в сообщении Минюста США, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Сегодня в федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк) было обнародовано обвинительное заключение по 12 пунктам, в котором пяти гражданам России Юрию Орехову, Артему Уссу (сын губернатора Красноярского края), Светлане Кузургашевой, также известной как «Лана Нойманн», Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову предъявлены различные обвинения, связанные с контрабандой и отмыванием денег, — говорится в сообщении ведомства.

Двое россиян, которым предъявлены соответствующие обвинения, арестованы в Германии и Италии. Решается вопрос об их экстрадиции в США. При этом Минюст США утверждает, что один из обвиняемых в уклонении от санкций является сыном губернатора Красноярского края, это Артем Усс. Он, по данным зарубежных СМИ, ждет экстрадиции в США.

Эту информацию подтверждает Telegram-канал «Раньше всех». Он утверждает, что Усс-младший арестован в Италии и ожидает экстрадицию в США. Другой обвиняемый — Юрий Орехов, он взят под стражу в Германии. По сообщению американского Минюста, оба россиянина проходят «экстрадиционные процедуры».

Обвинения также предъявлены Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Проходят вместе с ними по делу, утверждает Telegram-канал, Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото, которые якобы выступали посредниками в нелегальных нефтяных сделках венесуэльской компанией PDVSA.

Ранее губернатор Красноярского края Александр Усс отчитался о выполнении плана по частичной мобилизации. В военкоматы приходили в том числе и добровольцы, а сами жители края проявили высокую сознательность и желание защищать страну.