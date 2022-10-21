Песков: Россия сделает все возможное для защиты задержанного в Италии Усса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Российские дипломатические представительства сделают все возможное для защиты интересов задержанного в Италии сына губернатора Красноярского края Артема Усса, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также отметил, что российские власти осуждают практику подобных арестов граждан РФ, передает РИА Новости.

Безусловно, наши дипломатические представительства будут принимать участие в защите интересов гражданина России. Будем делаться все, что возможно. Разумеется, мы категорически против и осуждаем подобную практику подобных арестов российских граждан, — заявил Песков.

Артема Усса задержали 17 октября в Италии по запросу Минюста США. Его обвинили в незаконных схемах по продаже венесуэльской нефти с использованием подставных компаний и криптовалюты, а также в уклонении от санкций. Также задержали еще нескольких россиян: Юрия Орехова, Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тюлякова. Им грозит до 30 лет лишения свободы.

Юрист по международному частному праву Антон Аранибар ранее предположил, что причиной задержания сына главы Красноярского края могли стать политические мотивы. Эксперт допускает, что обвинения против сына чиновника надуманны.