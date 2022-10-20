«Не обошлось без политики»: юрист назвал причину ареста Артема Усса Юрист Аранибар назвал возможную причину ареста сына главы Красноярского края в Италии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрист по международному частному праву Антон Аранибар предположил, что причиной задержания сына главы Красноярского края Александра Усса — Артема могли стать политические мотивы. Эксперт допускает, что обвинения против сына чиновника надуманны, пишут «Известия».

Скорее всего, граждане, которым было предъявлено обвинение, занимаются определенным нефтяным бизнесом. Вполне допускаю, что этим занимается и сын главы Красноярского края, — сказал Аранибар.

В Италии, предполагает юрист, Артем Усс мог находиться на отдыхе или по делам, где его и «вычислили».

Их просто вычислили и по надуманным основаниям им предъявили обвинения. Явно не обошлось без политики, — считает специалист.

В случае экстрадиции в США, добавил юрист, россиян ждет судебное разбирательство. И отбывать наказание в случае признания их виновными они тоже будут в Америке. И в худшем случае они могут повторить судьба Виктора Бута, который находится в заключении вот уже 10 лет.

О задержании Артема Усса официально сообщил Минюст США. Также были задержаны еще несколько россиян: Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков. Им грозит до 30 лет лишения свободы.

Ранее США предъявили пяти российским гражданам и двум нефтегрейдерам обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. В этот список попал и Артем Усс.