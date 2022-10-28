Сын красноярского губернатора Артем Усс объявлен в розыск

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД объявило в розыск сына главы Красноярского края Александра Усса Артема, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомственную базу разыскиваемых Министерства внутренних дел. Несколько дней назад он был задержан в Италии по запросу Минюста США. Усса и еще четверых россиян обвиняют в создании незаконных схем по продаже венесуэльской нефти, а также в уклонении от санкций.

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства.

По какой именно статье разыскивается сын главы региона, в МВД не уточнили.

В Мещанском суде Москвы агентству сообщили, что санкционирован заочный арест сына красноярского губернатора. Ему инкриминируется ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере).

Ранее Артем Усс на заседании апелляционного суда Милана отказался от экстрадиции в США. Защита намерена обратиться в судебные инстанции с запросом о его переводе под домашний арест.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские дипломаты сделают все возможное для защиты интересов сына красноярского губернатора. Он также отметил, что российские власти осуждают практику подобных арестов граждан РФ.