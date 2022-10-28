Адвокат объяснил, зачем на сына красноярского губернатора завели дело Адвокат Жеребенков: на Артема Усса завели дело, чтобы вытащить его из Италии

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В России возбудили уголовное дело в отношении сына главы Красноярского края Александра Усса Артема для того, чтобы добиться его экстрадиции из Италии, заявил РИА Новости адвокат Владимир Жеребенков. На выдаче Усса настаивают также США, и не исключено, что итальянская сторона сделает выбор в их пользу, считает адвокат.

Проще всего его вытаскивать из Италии через возбуждение уголовного дела. Тут уже на усмотрение суда, кому он будет экстрадирован — России или США, — цитирует его агентство.

По словам юриста, при вынесении решения об экстрадиции, суд будет учитывать, в какой из стран Уссу предъявлено более тяжкое обвинение и насколько доказана его вина. Однако он указал на то, что возбужденное в США дело политически ангажировано, поэтому велика вероятность, что сына российского чиновника выдадут американской стороне.

Ранее стало известно, что в России Артему Уссу инкриминируется ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере). Он заочно арестован и объявлен в розыск.

Некоторое время назад Усса-младшего задержали в Италии по запросу Минюста США. Вашингтон обвиняет его и еще четверых россиян в создании незаконных схем по продаже венесуэльской нефти и уклонении от санкций. На заседании апелляционного суда Милана Усс отказался от экстрадиции в США.