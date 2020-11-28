Доцент РЭУ рассказала, каких пенсионеров проверят в 2021 году

https://static.news.ru/photo/4bb2b300-31ee-11eb-b825-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российских пенсионеров в 2021 году проверят на наличие дополнительных доходов, включая проверки их места жительства и прав на получение той или иной выплаты, рассказал доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По её мнению, проверочные мероприятия позволят наладить и оптимизировать работу пенсионной системы. Причём ранние проверки Счётной палаты показали, что в системе есть как те пенсионеры, которым незаслуженно переплачивают, так и те, кто недополучают, сообщает ПРАЙМ.

Будет проведена более тщательная проверка правильности выплат пенсий, потому что, с одной стороны, граждане недополучают определённую часть пенсионных выплат, а с другой стороны, у Пенсионного фонда повышаются расходы, которые не всегда удаётся возместить, — рассказала доцент.

Первые проверки в 2021 году коснутся дополнительных доходов, пояснила Иванова-Швец. Речь идёт о доплатах, которые многие пенсионеры получают незаслуженно. Причём участия гражданина в таких мероприятиях не требуется, органы соцзащиты или ПФР проверят данные сами.

Во вторую очередь будут проверять место жительства пенсионера, чтобы исключить повышение «северных» надбавок тем, кто больше не живёт на севере России или получает выплаты по доверенности через другое лицо.

Также проверки коснутся пенсионеров, проживающих за границей. По закону они должны раз в год подтверждать, что ещё живы.

Конечно, у нас сама пенсионная система, ее правила и порядок выплат не всегда логичны и понятны для граждан и возникает ситуация, что кто-то много раз обращается в пенсионный фонд для восстановления справедливости, а кто-то получает лишние деньги, может умышленно, а может, и не зная об этом, — заметила доцент.

Как сообщал NEWS.ru, россияне, получающие пенсию с 1 по 9 число, в декабре получат двойную выплату. Им переведут сумму за январь из-за особенностей начисления перед новогодними праздниками.