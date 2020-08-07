Добровинский: Ефремов на заседании суда нарисовал на листке Спасскую башню

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Актёр Михаил Ефремов, находясь на судебном заседании по делу о ДТП, сделал несколько рисунков, среди которых была Спасская башня. Об этом рассказал адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Ефремов в ходе заседания суда ведет себя спокойно, рисует что-то на листке. Я увидел, что он Спасскую башню нарисовал, — поделился юрист.

В свою очередь адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что всё его внимание было направлено на судебный процесс, поэтому не заметил рисунков своего подзащитного, передаёт ТАСС.

Актёр устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров позже скончался в больнице. В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения, как установила экспертиза, также в его крови нашли следы употребления наркотиков.

Артиста обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершённое в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 12 лет колонии. 30 июля Ефремову продлили домашний арест до 22 января 2021 года.

Как писал NEWS.ru, бывшая участница телешоу «Дом-2» Алёна Водонаева, комментируя скандальное дело Михаила Ефремова, обрушилась с критикой в адрес адвоката актёра Эльмана Пашаева.